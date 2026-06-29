Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile bir araya geldi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, Macar Büyükelçi Matis'i Kabul Etti - Son Dakika
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