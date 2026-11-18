'SAVUNMA BÜTÇEMİZDEKİ ARTIŞIN TEMEL GEREKÇESİ, ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ'

Bakan Güler, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Güler, milletvekilleri tarafından Bakanlığın bütçesine ilişkin ifade edilen hususlara cevap olarak "Yakından takip ettiğiniz üzere dünyada ve bölgemizde yaşanan krizler, artan çatışmalar ve değişen tehdit ortamı, ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya, askeri kabiliyetlerini geliştirmeye ve modernizasyon faaliyetlerini hızlandırmaya yöneltmektedir. Nitekim küresel ölçekte savunma harcamaları artmaya devam ederken ülkemiz de savunma harcamaları noktasındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Özellikle İran'ın hedef ayrımı gözetmeyen saldırılarının da ortaya koyduğu üzere hava ve füze tehditleriyle insansız hava araçlarının yaygınlaşması, güçlü, çok katmanlı ve bütünleşik hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bu gelişmeler karşısında biz de Çelik Kubbe, Milli Muharip Uçak, dronlar ve insansız sistemler gibi öncelikli projelerimizin hızlandırılmasına, hava savunma kabiliyetlerimizin güçlendirilmesine, kritik tesis ve altyapılarımızın korunmasına, mevcut sistemlerimizin modernizasyonuna ve yeni nesil tehditlere karşı çok yönlü tedbirlerin geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve destekleriyle 2026, 2027 ve 2028 yılları için özel bütçe tahsis edilmesi, savunma sanayimizin seri üretim kapasitesinin artırılması ve ihtiyaç duyulan sistemlerin hızla envantere kazandırılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla savunma bütçemizdeki artışın temel gerekçesi, değişen güvenlik ortamının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda savunma sanayimizin üretim kapasitesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını güçlendirerek ülkemizin güvenliğini uzun vadede teminat altına almaktır" dedi.

'ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER PROGRAMINDA 30 MİLYAR LİRA ÖDENEK'

Bakan Güler, şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeler için çalışmalarını sürdüklerini söyleyerek, "2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre şehit yakını ve gaziler programında tüm kamu idareleri için 30 milyar 25 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür. Diğer yandan bu ödeneğin koordinasyonundan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu olup yönetimi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Bakanlığımız bütçesine tahsis edilen ödenekler ise yalnızca ilama bağlı borçlar kapsamında yapılan ödemeler içindir" diye konuştu.

'C-130 KAZASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARIMIZ SON AŞAMAYA GELMİŞTİR'

Bakan Güler, Gürcistan'da kaza kırıma uğrayan C-130 uçağına ilişkin, "C-130 kazasına ilişkin analiz ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Bu aşamada uçağın ana üreticisi Lockheed Martin tarafından incelenmesi talep edilen ilave parçalar gündeme gelmiştir. C-130 uçakları dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Üretici firma, bu kapsamda sorumluluk bilinciyle hareket ederek tüm kullanıcı ülkelere yönelik bir teknik bülten yayımlamadan önce gerekli son çalışmaları yürütmektedir. Firmanın incelemesini tamamlamasının ardından kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

'F-16, F-35, EUROFİGHTER VE C-130J TEDARİK ÇALIŞMALARIMIZI PLANLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Güler, savunma sanayisindeki sorulara ilişkin, "Öncelikle milli muharip uçağımız KAAN'a değinmek istiyorum. Projede 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100'e ulaşması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde KAAN ile milli kapasitemizi güçlendirirken devlet aklının gereği olarak geçiş dönemini de hava gücümüzün sürekliliğini ve stratejik ilişkilerimizi gözeten dengeli bir yaklaşımla yönetmekteyiz. Bu anlayışla yerli imkan ve kabiliyetlerimiz ihtiyaç duyulan seviyeye ve miktara ulaşıncaya kadar mevcut hava gücümüzün korunması ve geçiş döneminin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarımızı planlı şekilde sürdürüyoruz" dedi.

'İLK 2 UÇAĞIN ARALIK 2026'DA TESLİM ALINMASI PLANLANMAKTADIR'

Bakan Güler, bu platformları yalnızca tedarik kalemi olarak değil, aynı zamanda stratejik diyalog zemini olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda Eurofighter Typhoon uçağı tedariki için Birleşik Krallık ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız sözleşme gereğince 20 adet uçak ve bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temin süreci yürütülmektedir. Ayrıca uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi de imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre yedek parça, simülatör, test ekipmanları ve yer destek cihazları temin edilecek; pilot ve öğretmen pilot eğitimleri gerçekleştirilecek, uçak bakım teknisyeni ve elektronik harp ve sistem yöneticisi personeline eğitim verilecektir. Nitekim pilotlarımız Ağustos 2026'da Birleşik Krallık'ta eğitimlere başlamış olup halihazırda uçuş eğitimlerine devam etmektedir. Eurofighter ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla İngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J uçağı da artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava ulaştırma kabiliyetlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk 2 uçağın ise Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır" dedi.

ASKERİ HASTANELER

Bakan Güler, askeri hastanelerin açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Halihazırda muharebe sahası sağlık hizmet desteği, en uç noktadan itibaren görevlendirilen muharip sıhhiye ve muharebe can kurtaran eğitimi almış 2 bin 212 muharip sıhhiye ve can kurtaran uzman çavuş, 191 ilk ve acil yardım teknisyeni ve 454 askeri tabip vasıtasıyla yürütülmektedir. Ayrıca Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle yalnızca personelimize yönelik hizmet veren 5 hastane, ihtiyaç halinde talebe bağlı olarak tam izolasyonu sağlanmış kat veya bloklarda personelimize hizmet veren 12 hastane bulunmaktadır. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bünyesinde 2022 yılında 234, 2023 yılında 249, 2024 yılında 278 ve 2025 yılında 347 muvazzaf pratisyen ve uzman tabip görev yaparken 2026 yılı itibarıyla yeni mezun olan personelin kıtaya katılması neticesinde halihazırda 454 muvazzaf pratisyen ve uzman tabip görevlerine devam etmektedir" diye konuştu.

TEKLİFLER KABUL EDİLDİ

Bakan Güler'in soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Milli Savunma Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu, 19 Kasım saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.