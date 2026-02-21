Bakan Gürlek: "Güçlü bir hukuk düzeni, emeğin güvencesidir" - Son Dakika
Bakan Gürlek: "Güçlü bir hukuk düzeni, emeğin güvencesidir"

Bakan Gürlek: "Güçlü bir hukuk düzeni, emeğin güvencesidir"
21.02.2026 22:37
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Güçlü bir hukuk düzeni, emeğin güvencesidir; güçlü bir tarım sektörü ise ülkemizin geleceğinin teminatıdır" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen çiftçilerle iftar programına katıldı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağa emek veren, alın terini berekete dönüştüren çiftçilerimiz, ülkemizin sessiz kahramanlarıdır. Gün doğmadan başlayan emekleri, tarlalarımızı, sofralarımızı ve yarınlarımızı yeşertmektedir. Çiftçimizin tarlasını ve üreticimizin alın terini korumaksa vicdani ve ahlaki bir görevdir. Tarladan sofraya her aşamada emeğin hakkını gözetmek, haksız kazanca geçit vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü adalet sadece mahkeme salonlarında değil; tarlada filizlenen tohumda, pazarda kurulan terazide ve sofraya gelen ekmekte de tecelli etmelidir. Güçlü bir hukuk düzeni, emeğin güvencesidir; güçlü bir tarım sektörü ise ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Akın Gürlek, Politika, Ekonomi, Gürlek, Tarım, Hukuk, Son Dakika

