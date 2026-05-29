Adalet Bakanı'ndan 573. yıl mesajı
Adalet Bakanı'ndan 573. yıl mesajı

29.05.2026 09:57
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Fethi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü kutlu olsun. 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın inancı, kararlılığı ve liderliğiyle gerçekleşen İstanbul'un Fethi; tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan eşsiz bir zafer oldu. Fetihle birlikte İstanbul; adaletin, ilmin, hoşgörünün ve medeniyetin merkezi haline geldi; asırlar boyunca farklı inanç ve kültürlerin huzur içinde bir arada yaşadığı örnek bir şehre dönüştü. Bu kutlu fethin yıl dönümünde; Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Peygamber Efendimizin (sav) müjdesine mazhar olan kahraman ordumuzu ve fethin tüm neferlerini rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
