ADALET Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin, "Bugün itibarıyla soruşturmalar kapsamında 498 şüpheli bulunmaktadır. 129 şüpheli tutuklu, 289 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı bulunmaktadır. Hakkında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 22 şüphelinin adli işlemleri sürmektedir" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fon soruşturmaları, elde edilen yeni deliller doğrultusunda derinleştirilmektedir. İyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını ilgilendiren bu süreci yakından takip ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalarda ilgili kurumlarımız koordinasyon içinde görev yapmaktadır. Para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesaplar ayrıntılı olarak incelenmektedir" ifadelerini kullandı.

Soruşturmaların somut deliller doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Gürlek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bizim için belirleyici olan kişilerin makamı, unvanı veya bağlantıları değil, somut deliller ve hukuki sorumluluktur. Fon yöneticileri ve piyasa aktörlerinin yanı sıra denetim süreçlerine ilişkin iddialar da soruşturma kapsamındadır. Kamu görevlileri dahil, hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususlar yetkili adli makamlarca değerlendirilmektedir. Hiçbir iddia peşinen doğru kabul edilmeyecek, hiçbir somut delil göz ardı edilmeyecektir."

'129 ŞÜPHELİ TUTUKLU'

Soruşturmalardaki son duruma ilişkin bilgi veren Gürlek, "Bugün itibarıyla soruşturmalar kapsamında 498 şüpheli bulunmaktadır. 129 şüpheli tutuklu, 289 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı bulunmaktadır. Hakkında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 22 şüphelinin adli işlemleri sürmektedir" dedi.

75 KİŞİDEN YAKLAŞIK 40,4 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ

Soruşturmalar kapsamında uygulanan malvarlığı tedbirlerine de değinen Gürlek, "Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulanmıştır. Gönüllü iade ve geri kazanım

kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edilmiştir. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin iyi niyetli yatırımcıların haklarını korumak olduğunu belirten Gürlek, "Önceliğimiz, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarına yönelik hukuki süreçlerin etkin biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizin emeğine ve birikimine sahip çıkma konusundaki kararlı iradesi doğrultusunda, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içindeyiz" dedi.

10'UNCU FON KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirten Bakan Gürlek şunları söyledi:

"Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik çalışmalarımızı bütün yönleriyle değerlendirdik. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, hukuki sorumlulukların belirlenmesi ve vatandaşlarımızın haklarının korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."