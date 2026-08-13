Bakan Gürlek'ten Emir Yuşa Atıcı Dosyasına Talimat - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten Emir Yuşa Atıcı Dosyasına Talimat

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Adalet Bakanı Gürlek, Emir Yuşa Atıcı'nın dosyası için yeniden araştırma talimatı verdi.

BAKAN GÜRLEK'TEN EMİR YUŞA ATICI DOSYASI İÇİN TALİMAT

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da, 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yu?a Atıcı'nın ailesini Trabzon Valiliği'nde kabul etti. Burada aile olan görüşmede hayatını kaybeden Emir Yu?a Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, dosyada şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını ifade ederek, Adalet Bakanı Gürlek'e, "Kesinlikle zaten bizim bütün umudumuz sizsiniz sayın bakanım. Sizin bu bize olan Allah razı olsun yakınlığınız, yaklaşımınız, faali meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı" dedi.

'NET OLARAK BU OLAYI ÇÖZMEK İSTİYORUZ'

Olayın özel bir ekip kurularak tekrardan araştırılmasını isteyen Bakan Gürlek, Emir Yuşa Atıcı dosyası için talimat verdi. Bakan Gürlek, "Biz devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Yani irademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli olarak siz de istişare haline olun" diye konuştu.

Anne Asiye Atıcı da Bakan Gürlek'e teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Politika, Gürlek, Emir, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Gürlek'ten Emir Yuşa Atıcı Dosyasına Talimat - Son Dakika

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