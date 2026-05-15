Bakan Gürlek'ten MHP Kayseri'ye Ziyaret
Bakan Gürlek'ten MHP Kayseri'ye Ziyaret

15.05.2026 18:22
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri'de MHP teşkilatıyla sıcak bir buluşma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin son dönemde adalet alanında yürüttüğü çalışmalar, kararlı duruşu ve kamuoyunda ses getiren operasyonlarla dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyaret ve temas kapsamında Kayseri'ye geldi. Kayseri programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, teşkilat mensupları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

MHP Kayseri İl Başkanlığı önünde gerçekleşen karşılamada samimi ve sıcak görüntüler ortaya çıkarken, teşkilat mensuplarının yoğun ilgisi dikkat çekti. Ziyarette MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, ilçe başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu hazır bulundu.

Teşkilat binasında gerçekleşen buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Kayseri teşkilatının gösterdiği misafirperverlik ve coşkulu karşılama programın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Ziyarette Bakan Gürlek'in teşkilat mensuplarıyla yakından ilgilenmesi memnuniyet oluşturdu.

MHP Kayseri İl Başkanlığı'nda oluşan sıcak atmosfer, birlik ruhunu bir kez daha gözler önüne sererken, ziyaret boyunca samimi anlar yaşandı. Kayseri teşkilatının gösterdiği yakın ilgi ve içten karşılama, programın hafızalarda yer etmesine neden oldu.

Ziyaretin ardından teşkilat mensupları, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Kayseri'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve MHP teşkilatını onurlandıran buluşması dolayısıyla teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
