Bakan Işıkhan\'dan Sürücülere İftariyelik

Aydınlı iş insanları ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında trafik kontrol noktasına gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürücülere iftariyelik dağıttı.

Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları kapsamında Aydınlı iş insanları ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı çıkışında polis uygulama notasına giderek, polis ekiplerine görevlerinde başarılar diledi. Kontrol noktasında beraberindeki heyet ile birlikte sürücülerle de görüşen Bakan Işıkhan, iftar vakti yolda olan vatandaşlara iftariyelik dağıttı. Sürücülere trafik kurallarına uyulmasının önemini de anlatan Bakan Işıkhan, daha sonra Aydın'da gerçekleştirilecek olan Vefa İftarı programına geçti. - AYDIN