Son dakika haber: Bakan Kirişci Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede - Son Dakika
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Son dakika haber: Bakan Kirişci Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede

28.06.2022 12:24
Son dakika haber: Bakan Kirişci Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki incelemelerine dair kareler paylaştı. Kirişci, paylaşımına "Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede vatandaşlarımızın yanındayız. Sahada 5 paletli ekskavatör, 3 kamyon, 34 personel ile ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" notunu düştü.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber: Bakan Kirişci Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede - Son Dakika

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