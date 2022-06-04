Bakan Soylu'dan, Kılıçdaoğlu'nun konuşmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan, Kılıçdaoğlu'nun konuşmasına ilişkin açıklama

04.06.2022 21:54
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaoğlu'nun konuşmasına ilişkin açıklama

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamasıyla; İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede toplumsal olaylardan sosyal medyaya, terör olaylarından mali suçlara kadar yeni alınan ve sıkılaştırılan yasal tedbirlerden bihaber olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamasıyla; İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede toplumsal olaylardan sosyal medyaya, terör olaylarından mali suçlara kadar yeni alınan ve sıkılaştırılan yasal tedbirlerden bihaber olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından "Kılıçdaroğlu ve avanesine Allah fırsat vermesin. Teröre karşı 'eli kolu bağlı bir devlet' istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun masası, tarihimizin en kirli pazarlığını yapıyor. Allah bunlara fırsat vermesin" başlığıyla yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Maltepe'de düzenlenen 'Yeni Dönemde AB ve Türkiye' toplantısında, "Terörle Mücadele Yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir." açıklamasında bulunduğunu anımsatarak, "3713 sayılı mevcut Terörle Mücadele Yasası uluslararası hukuk normlarına uygundur. Bunun aksini söylemek, mevcut yasayı yok saymak veya bugüne kadar bu yasa çerçevesinde yapılan işlemleri hükümsüz saymak anlamına gelmektedir. Bu tavır ve anlayış, tam da terör odakları ile onların sahiplerinin isteyip de bulamadığı bir durumdur. AB Vize Serbestisi görüşmeleri kapsamında AB tarafı, Ülkemizden Terörle Mücadele Yasasında birkaç maddede düzenleme talep etmiş, ancak Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidi ve sınır bölgelerimizdeki istikrarsız çatışma ortamları dikkate alınarak, bu konuda mevcut uygulamanın devamındaki tutumumuz muhataplarımıza açık bir şekilde iletilmiştir. Ülkemizin milli menfaatleri düşünülmeden, mevcut terör risklerimiz ve sınır coğrafyalarda yaşanan istikrarsız ortam dikkate alınmadan, hiçbir stratejik değerlendirme yapılmadan, sadece mavi boncuk dağıtmak ve beklenti içerisinde olduğu odaklardan destek alabilmek adına yapılmış bu talihsiz açıklamanın, bedeller ödenerek başarı ile yürütülen Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir katkısı yoktur" ifadelerini kullandı.

'BİHABER OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR'

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının terör odaklarını sevindirdiğini milletin gördüğünü, milletin yüksek feraset ile değerlendirmek üzere çok iyi takip ettiğini belirtti. Soylu, "Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamasıyla; İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede toplumsal olaylardan sosyal medyaya, terör olaylarından mali suçlara kadar yeni alınan ve sıkılaştırılan yasal tedbirlerden bihaber olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sadece koltuk için Türkiye'yi, terörle mücadelemizi; huzur ve güvenlik ortamını hiç düşünmeden büyükelçiler üzerinden açık çek vererek pazarlık malzemesi yapmıştır" dedi.


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Kaynak: DHA

Almanya, England, Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu'dan, Kılıçdaoğlu'nun konuşmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

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