Bakan Soylu, kriz masasında bilgi aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde geldiği Bartın'da sabah saatlerine kadar sel nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, kriz masasında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın Valisi Nurtaç Aslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın ile kurum müdürleri ile GAMER merkezinde Bartın'da meydana gelen sel ve taşkınlarla ilgili toplantı yaparak genel bilgi aldı. Oluşturulan kriz masasında gün boyunca yaşanan çalışmalar ve sıkıntılı bölgeler hakkında bilgiler alan Bakan Soylu, daha sonra yapılan planlamalar ölçüsünde kurumlara talimat verdi. - BARTIN