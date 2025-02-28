Bakan Tunç: "Demokrasimize daima sahip çıkacak, milli irade bayrağını asla yere düşürmeyeceğiz"

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi hedef alan hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz. Demokrasimize daima sahip çıkacak, milli irade bayrağını asla yere düşürmeyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı "X" üzerinden 28 Şubat ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Antidemokratik uygulamalarını hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi hedef alan hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz. Demokrasimize daima sahip çıkacak, milli irade bayrağını asla yere düşürmeyeceğiz. Ülkemizi kalkındırmaya, demokrasimizi geliştirmeye, temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA