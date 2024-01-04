 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Tunç İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Tunç İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Başsavcı İsmail Uçar ve Komisyon Başkanı Ahmet Kaya tarafından ağırlanan Bakan Tunç, adliye konferans salonunda da hakim savcılarla toplantı yaptı.

Bakan Tunç İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'nı ziyaret etti
04.01.2024 - 19:30,
Abone Ol

Bakan Tunç İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti

İSTANBUL - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Başsavcı İsmail Uçar ve Komisyon Başkanı Ahmet Kaya tarafından ağırlanan Bakan Tunç, adliye konferans salonunda da hakim savcılarla toplantı yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, savcılar ve komisyon üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Yılmaz Tunç, Başsavcı İsmail Uçar'ın odasında ağırladı. Ardından adliye konferans salonunda hakim savcılarla bir araya geldi. Ön büroları gezdikten sonra basın mensuplarına teşekkür eden Tunç adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Adalet Sarayı, İsmail Uçar, Yılmaz Tunç, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti - Son Dakika


19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi
18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03
Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu

Son Dakika
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:33 Yerebatan Sarnıcı'nda skandal görüntüler: Turistlerin attığı paraları topladılar
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 20:04:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Tunç İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement