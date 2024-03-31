Politika

Bakan Uraloğlu, oyunu Ankara'da kullandı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı. Bakan Uraloğlu, "Memleketimiz için hayırlı olsun, bizlere en iyi hizmet edecek olan insanları Allah nasip etsin" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu 31 Mart Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oyunu kullanmak için Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Cebesoy İlkokulu'nda sandık başına gitti. Ailesiyle birlikte 4567 numaralı sandığa gelen Uraloğlu, yapılan kontroller sonrası oy pusulasıyla birlikte zarfını aldı. Tercihini yaptıktan sonra zarfını sandığa atan Bakan Uraloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Uraloğlu, "Uzun bir süreç sonucunda Mahalli seçimleri yapıyoruz. Belediye başkanlarımıza oylarımızı kullanıyoruz. 1 yıl içerisinde ikinci seçim oldu. Memleketimiz için hayırlı olsun, bizlere en iyi hizmet edecek olan insanları Allah nasip etsin" ifadelerini kullandı.