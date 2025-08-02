Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum

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Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
02.08.2025 17:00
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Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 2028 yılında yapılacak" açıklaması sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu seçimin daha erken yapılacağını söyledi. Uraloğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum" dedi.

CHP'nin erken seçim çağrılarına geçtiğimiz gün yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 2028'de, yerel seçimler ise 2029'da yapılacak. Bay Özgür'ün hayalini kurduğu gibi rastgele bir tarihe bakıp seçim kararı almak bizim yöntemimiz değil" ifadelerini kullanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise seçim için farklı bir tarihi işaret etti.

"SEÇİM MUHTEMELEN 2027'DE OLACAK"

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Ben geleceği şöyle yaşıyorum. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027, 2028... Ama muhtemelen 2027'de olacak, öyle düşünüyorum. Benim görevimden bağımsız, biz böyle o akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini takip ediyoruz, bir anda 2027'nin sonuna doğru geldik diyelim. Ben şunu görüyorum, Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı, bunu ben yaşıyorum, rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, sözlerini "Biz iyi niyetle yola çıktık. Allahuteala çıktığımız bu iyi niyetli yolda bizleri muvaffak etsin. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" diyerek sonlandırdı.

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serdengeçti:
    Halk olarak sesleniyorum o kadar süre sizlere tahammül edemeyiz hani iddaa ediyorsunuz ya birinci partiyiz diye o zaman buyrun gelin hemen seçim yapalım Türkiye Cumhuriyetinin siyasi ahlakını bozdunuz 0 0 Yanıtla
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