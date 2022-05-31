Yanık'tan sert tepki: "Irkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP'nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı" - Son Dakika
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Yanık'tan sert tepki: "Irkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP'nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı"

31.05.2022 17:12
Yanık'tan sert tepki: "Irkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP'nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Partili kadın meclis üyesine yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözlerini eleştirerek, "Tanju Özcan'ın sıradanlaşan ırkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP'nin halka...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Partili kadın meclis üyesine yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözlerini eleştirerek, "Tanju Özcan'ın sıradanlaşan ırkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP'nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'ı hedef alarak, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadelerini kullanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Özcan'ın bu sözlerine sert tepki göstererek sosyal medya hesabından Tanju Özcan'a eleştiride bulundu. Bakan Yanık şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Belediye Meclisi'nde ahlaksız sözlerle saldırıya uğrayan Hacer Çınar'ın yanındayım. AK Parti teşkilatlarındaki kadınların gücünü ve meşruiyetini bu şekilde baltalamanıza izin vermeyeceğiz. Sürecin hem hukuki açıdan hem de siyasi açıdan takipçisi olacağım. Bu sözlü taciz CHP'nin herhangi bir ilkesine veya bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak ilkelerine takılmıyor mu? Yoksa dilinizden düşürmediğiniz 'kadın hakları' sizin için sadece siyasi bir malzemeden mi ibaret? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sıradanlaşan ırkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP'nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı."

(Ömer Faruk Karataş - İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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