Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı

22.04.2022 22:17

Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kırklareli'nde, vatandaşlarla iftar açtı.

Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı

KIRKLARELİ - Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kırklareli'nde, vatandaşlarla iftar açtı.

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kırklareli'nde, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen sokak iftarına katıldı.

İftar öncesi konuşan Bakan Yardımcısı Gürcan Kırklareli'nde vatandaşlarla birlikte iftar açmanın memnuniyetini dile getirerek "Bu gün burada sizlerle olmaktan iftihar ediyorum. Gerçekten çok güzel bir tablo var. İnşallah bu ramazan akşamında sizlerle iftarımızı yapacağız. Cenabı Allah tutmuş olduğumuz orucu kabul etsin. Yaklaşmakta olan bayramı da sizlerle buluşmayı nasip eylesin. Teşkilatımızın yapmış olduğu bu iftarda burada emek veren kardeşlerimizin de bizleri bir araya getirmesi yine aynı şekilde teşkilatımıza gönül vermiş vatandaşlarımızı ağırlamak bizi onurlandırdı, gururlandırdı. İnşallah 2023'te Kırklareli'nin tamamında kurarak hep beraber kutlayacağız" dedi.

Gerçekleşen iftara programında AK Parti Genel Merkez MKYK Üyeleri Bayram Şenocak ve Serpil Yılmaz, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve İl Başkanı Alper Çiler'de konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından katılımcılara ilahi dinletildi dualar edildi.

Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı
Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı
Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı
Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı
Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı
Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı
Bakan Yardımcısı Gürcan vatandaşlarla iftar açtı

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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