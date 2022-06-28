Bakan Yardımcısı Suver, Kdz. Ereğli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Suver, Kdz. Ereğli'de incelemelerde bulundu

28.06.2022 19:53
Bakan Yardımcısı Suver, Kdz. Ereğli'de incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Kdz. Ereğli ilçesinde sel yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Kdz. Ereğli ilçesinde sel yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Çaylıoğlu ve Ormanlı beldesine gelerek incelemelerde bulundu. Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve diğer teşkilat mensupları ile birlikte ilk olarak Çaylıoğlu bölgesine geçen Bakan Yardımcısı Suver, il genel meclisi üyeleri ile muhtarlardan bilgi aldı. Suver, sel nedeniyle yaşanan zararların karşılanacağını belirterek, devletin yaraları en kısa sürede saracağını söyledi. Çaylıoğlu'ndan sonra Ormanlı beldesine geçen Bakan Yardımcısı Suver, burada Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve ekibi tarafından karşılandı. Ormanlı beldesinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketinin ardından derelerde yapımı devam eden ıslah çalışmalarını ve 3 gündür devam eden sağanak yağışlar sonrası beldedeki son durumu inceleyen Bakan Yardımcısı Suver, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'dan bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Suver ve beraberindekiler daha sonra Ormanlı Belediyesi'ne geçerek burada bölgede selden dolayı yaşanan sorunları ele aldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Hasan Suver, Ereğli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Suver, Kdz. Ereğli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

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