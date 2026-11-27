Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Tarıkdaroğlu, ilk olarak ilçede ALO 144 Sosyal Yardım Hattı Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Yetkililerden merkezle ilgili bilgi alan Tarıkdaroğlu, bir süre çalışanlarla görüştü.

Tarıkdaroğlu, burada yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın ALO 144 ve ALO 183 hatları Türkiye genelinde 6 ilde hizmet veriyor. Bugün de Afyonkarahisar Emirdağ'da bulunan çağrı merkezimizi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Vatandaşlarımızın sosyal hizmetlerimize daha etkin ve daha hızlı ulaşabilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Burada özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Tarıkdaroğlu, daha sonra Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca ile Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'yu makamlarında ziyaret etti.