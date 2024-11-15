Bakan Yumaklı Kilis\'te Temaslarda Bulundu

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak üzere Kilis'e gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Bir dizi programa katılmak için Kilis'te bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ilk durağı Kilis Valiliği oldu. Protokol üyeleri tarafından karşılanarak Kilis Valisi Tahir Şahin ile bir araya gelen ve valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, daha sonra basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Yumaklı, toplantı sonrasında ikinci durağı AK Parti Kilis İl Başkanlığı oldu. Parti'lilerle bir araya geldi. - KİLİS