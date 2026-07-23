Bakanlık'tan Mescid-i Aksa'ya Baskın Kınaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti oluşturma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.