Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti oluşturma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Politika › Bakanlık'tan Mescid-i Aksa'ya Baskın Kınaması - Son Dakika
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