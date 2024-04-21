Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Politika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın başkanlığında gerçekleştirdi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın da katıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan yeni dönemin ilk meclis toplantısında 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Edremit Belediyesi Meclis Üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde komisyonlara seçildi. Buna göre; CHP'de Plan ve Bütçe Komisyonu Cavit Cebeci, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Doğal Afet, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu Nevin Sayman, Turizm ve Tanıtım Komisyonu ve Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu Erdal Can Özkoca, Kent Estetiği Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Kemal Kaya Öztoprak, AK Parti'de Kent Estetiği Komisyonu Ahmet Ergit, Turizm ve Tanıtım Komisyonu'na Ekrem Umutlu seçildi. Yeni dönemin ilk meclisinde gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Yeni dönemin ilk Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Heyecan, azim ve çalışkanlıkla dolu geçecek beş yıl boyunca Balıkesir'e hizmet verecek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a, tüm belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimize başarılar diliyor; yeni dönemin Balıkesir'imize ve Edremit'imize hayırlı olmasını diliyorum. Kentimizin güzel yarınları için yolumuz daima açık olsun." dedi - BALIKESİR