Bandırma'da Ticaret Odası adayı belediye şirket müdürünün adaylığına tepki gösterdi - Son Dakika
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Bandırma'da Ticaret Odası adayı belediye şirket müdürünün adaylığına tepki gösterdi

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Bandırma\'da Ticaret Odası adayı belediye şirket müdürünün adaylığına tepki gösterdi
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Bandırma'da 5 Kasım 2026'daki Ticaret Odası seçimleri öncesinde aday Süleyman Tümay Özbeyli, belediyenin tarafsızlığını sorgulayarak Başkan Dursun Mirza'ya kritik sorular yöneltti. Özbeyli, belediye şirket müdürü Ali Sandık'ın mavi listeden aday gösterilmesine tepki gösterdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 5 Kasım 2026 tarihinde yapılacak Ticaret Odası seçimleri öncesinde, 11. Meslek Grubu Meclis Üyesi Adayı Süleyman Tümay Özbeyli, Bandırma Belediyesinin seçim sürecindeki tarafsızlığını sorgulayarak Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya kritik sorular yöneltti.

Bandırma Ticaret Odası seçimlerinde 11. Meslek Grubundan aday olan Süleyman Tümay Özbeyli, yaptığı yazılı açıklamada, Bandırma Belediyesinin ortağı olduğu Bandırma İnsan Kaynakları İnşaat Nakliye Temizlik Sağlık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi üzerinden, belediye şirketlerinin müdürü Ali Sandık'ın mavi listeden aday gösterilmesine tepki gösterdi.

Belediyenin kurumsal kimliğiyle seçim yarışının dışında kalması gerektiğini savunan Özbeyli, konuyu daha önce Belediye Başkanı Dursun Mirza ve Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu ile görüştüğünü ancak taleplerinin karşılık bulmadığını ifade etti.

"Derdimiz şahıslar değil, kurumların itibarıdır"

Ali Sandık'ın şahsıyla herhangi bir sorunlarının bulunmadığını belirten Özbeyli, "Bandırma Belediyesi Bandırmalıların, Bandırma Ticaret Odası ise üyelerinindir. Ticaret Odası seçimleri kişisel kırgınlıkların rövanş alanı değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Dursun MirzaPolitikaGüncelSon Dakika

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