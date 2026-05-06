Bandırma'daki Mera Alanı Krizi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki mera alanının, özel endüstri bölgesi ilan edildiğini öne sürerek, kararın gözden geçirilmesini istedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bandırma'nın Sahil Yenice Mahallesi'ndeki yaklaşık 1250 dönümlük mera alanının, bir petrokimya şirketi için Cumhurbaşkanı kararıyla özel endüstri bölgesi ilan edildiğini ileri sürdü.

Söz konusu alanın denize sıfır konumda yer aldığını belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Bu firma 2024 yılında Gönen ilçemizde yaklaşık 400 hektarlık bir alana petrokimya tesisi kurmuştu. Şimdi yayımlanan yeni kararnameyle 1250 dönümlük mera ve orman alanı, doğal yaşam alanı olan bir yer, denize sıfır bir tahsis yapılıyor. Köylüler bu tahsise karşı. Bölge coğrafyasının bu tahsis için uygun olmadığı aşikar. Hem mera hem orman hem de bölge ekonomisine katkı sunan bir alanın bu şekilde bir tahsisle kişiye devredilmesini aklımız almıyor."

Bölgeye kurulacak tesisin doğaya, üreticiye ve su kaynaklarına zarar vereceğini ve birçok mağduriyete yol açacağını savunan Sarı, bölge halkının itirazlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.