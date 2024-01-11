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Bangladeş'te Şeyh Hasina 5. kez Başbakan seçildi - Son Dakika
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Bangladeş'te Şeyh Hasina 5. kez Başbakan seçildi

Bangladeş'te yapılan genel seçimlerin galibi olan Awami Birliği Partisi lideri Şeyh Hasina, yemin ederek resmi olarak görevine başladı. Hasina, 5. kez başbakan olarak göreve gelerek ülkede bir ilke imza attı.

Bangladeş\'te Şeyh Hasina 5. kez Başbakan seçildi
11.01.2024 - 17:59,
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Bangladeş'te 5'inci kez Başbakan seçilen Şeyh Hasina, yemin ederek resmi olarak görevine başladı.

Bangladeş'te 7 Ocak'ta yapılan genel seçimlerin galibi Awami Birliği Partisinin lideri Şeyh Hasina, ülkenin yeni başbakanı oldu. Hasina bugün Devlet Başkanı Muhammed Shahabuddin, diplomatlar, üst düzey sivil ve askeri yetkililerin bulunduğu törende yemin ederek göreve başladı. Hasina 5'inci kez başbakan olarak göreve gelerek ülkede bir ilke imza atmış oldu.

Awami partisi parlamentoda 298 sandalyeden 222'sini kazanmış, bağımsız adaylar 62 sandalye alırken, Jatiya Partisi ise 11 sandalye kazanmıştı. Ülke genelinde protestoların gerçekleştirilmesine neden olan seçimler, ana muhalefet tarafından da boykot edilmişti.

Bangladeş'in kurucu lideri Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın kızı olan 76 yaşındaki Hasina, 1996 yılında ilk kez başbakan seçilmişti. - DAKKA

Kaynak: İHA
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