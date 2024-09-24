Bartın'da Ahilik Haftası'nda AK Parti ve CHP İl Başkanları Birlikte Demir Dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bartın'da Ahilik Haftası'nda AK Parti ve CHP İl Başkanları Birlikte Demir Dövdü

Bartın'da düzenlenen Ahilik Haftası programında AK Parti ve CHP il başkanları, demir dövme etkinliğinde bir araya geldi. Usta-çırak muhabbetinin öne çıktığı etkinlik, esnaf ve sanatkarlarla birlikte gerçekleştirildi.

24.09.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti ve CHP il başkanları birlikte demir dövdü

Demir dövmeye usta çırak muhabbeti damga vurdu

BARTIN - Bartın'da Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenen programa AK Parti ve CHP il başkanları karşılıklı demir dövdü. Programa CHP'li Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Akdeniz ile yaptığı usta-çırak muhabbeti damga vurdu.

Bartın'da Ahilik Haftası kutlamaları, Demirciler çarşısında düzenlenen törenle kutlandı. Program, bol ve bereketli kazançlar için yapılan dua ile başladı. Dua ve konuşmaların ardından ise davetliler, çekiç, balyoz ve örs ile demir dövdü.

İlk olarak Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan ile Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Akdeniz çekiç, balyoz ve örsle demir dövdü. Daha sonra ise AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, birlikte demir dövdü.

AK Partili Başkan Arslan, eline aldığı çekiç ile CHP'li Başkan Akyol ise balyoz ile örs üzerinde demiri dövdü. Ardından ise Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ise Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Akdeniz ile birlikte demir dövmek için örsün başına geçti. Bu arada Akdeniz, elindeki Balyoz'u Belediye Başkanı Yalçınkaya'ya vermek istedi. Demir ustaları ise çekicin ustaların elinde olduğunu, balyozun ise çırakların kullandığını belirtti. Bunun üzerine Başkan Yalçınkaya, çekici kendi alırken, balyozu ise Akdeniz'e verdi. Demir ustaları, başkanların demir dövmesini beğendiğini ifade ederek, iş yeri sahibine her iki başkanı da işe almalarını istedi. Yaşanan usta-çırak muhabbeti ve yapılan espriler gülüşmelere neden oldu.

Esnafların meşaleler de yaktığı programın sonunda ise katılanlara çay ve simit ikram edildi

Kaynak: İHA

Ahilik Haftası, Yerel Haberler, Etkinlikler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Bartın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bartın'da Ahilik Haftası'nda AK Parti ve CHP İl Başkanları Birlikte Demir Dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:14 Miray’ı ezerek öldüren öğretmenin savunması pes dedirtti: Aracım uyarmadı Miray'ı ezerek öldüren öğretmenin savunması pes dedirtti: Aracım uyarmadı
20:51 Erdoğan’dan ABD’ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun Erdoğan'dan ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun
20:21 İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor
20:05 Tam 17 ton ele geçirildi ’Ya yakalanmasalardı’ dedirten görüntüler Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:11 Derbi bütün hesapları değiştirdi Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:41 Trump, Zelenskiy’i ’Pazarlamacı’ olarak nitelendirdi Trump, Zelenskiy'i 'Pazarlamacı' olarak nitelendirdi
09:31 Taraftarlar bekliyordu Jose Mourinho’dan derbi sonrası ilk hamle geldi Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi
09:23 Küçükçekmece’de korku dolu anlar Dua edip kendini aşağı bıraktı Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Dua edip kendini aşağı bıraktı
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
09:19 Deha dizisinde Prens repliği Giray Altınok’tan yorum gecikmedi Deha dizisinde Prens repliği! Giray Altınok'tan yorum gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 21:38:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da Ahilik Haftası'nda AK Parti ve CHP İl Başkanları Birlikte Demir Dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement