AK Parti MKYK toplandı - Son Dakika
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AK Parti MKYK toplandı

17.10.2022 17:10
AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.10'da başladı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti MKYK toplandı - Son Dakika

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