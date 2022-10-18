Bartın haberleri... TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor - Son Dakika
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Bartın haberleri... TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor

18.10.2022 16:36
Bartın haberleri... TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor

Bartın haberler... İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Devleti yönetenler kendi hatalarından noksanlıkları kadere atfederek sorumluluktan kaçamaz ve kurtulamazlar.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Devleti yönetenler kendi hatalarından noksanlıkları kadere atfederek sorumluluktan kaçamaz ve kurtulamazlar." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Amasra'daki maden kazası konusunda bilgilendirme yapmasının ardından söz alan Dervişoğlu, sadece mazeret beyanından ibaret açıklamaların millet ve Meclis nezdinde karşılık bulacağı kanaatini taşımadığını söyledi.

Maden Mühendisleri Odası raporuna göre maden kazalarında 12 yılda 1000'den fazla madencinin hayatını kaybettiğini, bu konuda resmi bir bilgi bulunmadığını ifade eden Dervişoğlu, AK Parti iktidarı döneminde maden kazalarında ihmal ve denetimsizlik sonucunda diğer ülkelerle mukayese edilemeyecek kadar çok insanın kaybedildiğini öne sürdü.

Sorumluların tespit edilmesini ve hesap vermesini talep ettiklerini dile getiren Dervişoğlu, "Zaman, zemin ve mekan değişse de yaşadığımız hep aynı ihmalkarlık, aynı iş bilmezlik ve hep aynı açıklamalar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kader planı" sözlerine değinen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında tevekkül, gerekli olan her türlü önlemi alarak elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah'a bağlanıp ona sığınmak ve ona güvenmek anlamına gelir. Acizliğin, hataların ve yanlışların sebebini Allah'a atfetmek değildir tevekkül. Keyfiliği, kuralsızlığı, denetimsizliği fıtrat ve kader üzerinden meşrulaştırma girişimi aslına bakarsanız devlet ciddiyetinden nasipsizliktir, insan hayatına kıymet vermeyen bir siyasi aklın günümüzde yaşanan hezeyanıdır. Devleti yönetenler kendi hatalarından noksanlıkları kadere atfederek sorumluluktan kaçamaz ve kurtulamazlar. Madenlerde yitirdiğimiz tüm bu canlarımızın, evlatlarımızın vebali, yetkililerin nispetinde sorumluluk almayanların üzerinde olacaktır. Buna bu Meclis de şahit, bu millet de şahit, Cenabıhak da şahittir."

Dervişoğlu, yaşanan elim olayların nedenin vurdumduymazlık olduğunu iddia ederek, "Bu denetimsizliğin, bu sorumsuzluğun, bu iş bilmezliğin yanınıza kalmayacağını ve hesabının bir gün mutlaka sorulacağını bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Amasra, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bartın haberleri... TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor - Son Dakika

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