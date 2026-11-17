Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü televizyonunun bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye kayyum atanmasına ilişkin, "10 yıl önce incelenen, sonuçlanan bir dosyayla ilgili 10 yıl sonra delil bulduklarını söylüyorlar, akıllarına geliyor. Neredeydi aklınız?" dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'a yönelik soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alınması ve Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü televizyonunun bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu millet fon dolandırıcılığıyla ilgili liste beklerken onu haber yapan televizyon kanallarına kayyum atanıyor. İnsanlar nereden haber alacak?" ifadelerini kullanan Başarır, "utanç verici bir dönemde olduklarını, demokrasinin tüm kuramları ve ilkelerinin ayaklar altına alındığını" öne sürdü.

Son bir yılda kayyum atanan televizyon kanallarını sıralayan Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kanala kayyum atanmasının sebebi bir suç değil, kanalı susturmak. 10 yıl önce incelenen, sonuçlanan bir dosyayla ilgili 10 yıl sonra delil bulduklarını söylüyorlar, akıllarına geliyor. Neredeydi aklınız? Nereye gidiyoruz arkadaşlar? 86 milyona sesleniyoruz: Yenilmeyeceğiz, korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Hep beraber bu hukuksuzluğa, darbeye direnç göstereceğiz. Bu ülke bizim ve bir tane. Gördüğünüz gibi haber alma özgürlüğümüz bir tarafa itildi. Siyaset kurumu baskı altında, gazeteciler cezaevinde, sosyal medya hesapları, internet hesapları, YouTube hesapları kapanıyor. Buna rağmen hep beraber direneceğiz."