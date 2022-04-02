Başkan Akın bir sözünü daha yerine getirdi - Son Dakika
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Başkan Akın bir sözünü daha yerine getirdi

02.04.2022 14:29
Başkan Akın bir sözünü daha yerine getirdi

Turgutlu Belediyesi tarafından Selvilitepe Mahallesinde yapımı tamamlanan Hizmet Noktasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Turgutlu Belediyesi tarafından Selvilitepe Mahallesinde yapımı tamamlanan Hizmet Noktasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bugün bir sözümüzü daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Turgutlu Belediyesinin, Selvilitepe Mahallesinde yaşayan vatandaşların belediye hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabilmesi amacıyla hizmete sunduğu Belediye Hizmet Noktasının açılış töreni düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı'nda yer alan Belediye Hizmet Noktasında, vergi ödemeleri ile birlikte tüm tahsilatların ödemeleri, emlak ve rayiç bedellerle ilgili tüm işlemler kolaylıkla yapılabilecek. Hizmet Noktasında ayrıca vatandaşların dilekçeleri de alınacak. Banka ATM'lerin de yer aldığı Hizmet Noktasında vatandaşlar şehir merkezine gitmelerine gerek kalmadan banka işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

"Bir sözümüzü daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Belediye Hizmet Noktasının açılış töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bugün bir sözümüzü daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Selvilitepeli hemşehrilerim Turgutlu Belediyesine gelmeden belediyede yapılan her işi hizmet noktasında yapabilecekler. Hizmet Noktamızda tahsilat yapabilecek, emlak ve rayiç bedellerle ilgili işlemleri gerçekleştirebileceğiz. Zabıta Müdürlüğümüzde görevli bir personelimizle birlikte toplam üç personelimiz, belediyede verilen tüm hizmetleri Selvilitepeli hemşehirlerimize sunacak. Selvilitepe Mahallemize açtığımız Hizmet Noktasının Turgutlu'muza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılış töreninde konuşma yapan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya ise Selvilitepe Mahallesine kazandırılan Belediye Hizmet Noktasının hayırlı olması dileğinde bulunarak Başkan Çetin Akın ve ekibine teşekkür ettiler.

Turgutlu Belediyesi Hizmet Noktasının açılış törenine Kaymakam Ali Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hüsnü Uz, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, dernek ve oda başkanları ile Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personelleri katılım gösterdi. - MANİSA

Başkan Akın bir sözünü daha yerine getirdi
Başkan Akın bir sözünü daha yerine getirdi
Başkan Akın bir sözünü daha yerine getirdi
Başkan Akın bir sözünü daha yerine getirdi
Başkan Akın bir sözünü daha yerine getirdi

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Turgutlu Belediyesi, Çetin Akın, Turgutlu, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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