Başkan Akın'dan çalışmalara sıkı takip - Son Dakika
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Başkan Akın'dan çalışmalara sıkı takip

23.07.2022 10:59
Başkan Akın'dan çalışmalara sıkı takip

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın gün içerisinde pek çok noktada devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın gün içerisinde pek çok noktada devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Akın'a ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş da eşlik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, günün ilk ziyaretini geçtiğimiz günlerde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evi yanan İn Ailesine gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın ziyarette İn Ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek yanan evde incelemelerde bulundu. Başkan Akın yangın mağduru aileye gerekli yardımın yapılması talimatını verdi.

Turgutlu Stadyumu çalışmalarında sona gelindi

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş ile birlikte Turgutlu Stadyumu'nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Akın, Turgutlu Stadyumu'unda, inşaat faaliyetlerine tüm hızıyla tekrar başlandığının ve stadyumun dört ay içerisinde hazır hale getirileceğinin bilgisini paylaştı.

Turgutlu Stadyumu çalışmalarını değerlendiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Yapımı uzun zamandır süren Turgutlu Yeni Stadyumu'ndayız. Stadyumun bitirilmesi ile ilgili geçen haftalardaki yaptığımız hamleler sonuç verdi. Bugün itibariyle de yapılan işleri kontrol etmek amacıyla Belediye Başkan Yardımcılarımız ile birlikte stadyumumuza geldik. Biliyorsunuz Turgutlu Belediyesi Şehir Meclisi'nde bir açıklamam olmuştu. Yasal sürecin başlatıldığını cezai işlemlerin gecikme anlamında her geçen gün uygulanacağını söylemiştik. Bu sözümüzü de yerine getirdik. Cezai işlemler uygulandı. Sonrasında da inşaatın yapımına hızlı bir şekilde başlandı. Bir aksilik olmazsa eksik kalan işler ve yapılacak olan işler ile ilgili sözleşmeler imzalandı. Müteahhit firmanın dört aylık taahhüdü oldu bize. Bu dört ay içerisinde stadın ivedi bir şekilde bitirilmesi ile ilgili kararlarımızı aldık. Süreci hızlı bir şekilde hem bizim nezaretimizde takip ederek hem müteahhit firmanın vermiş olduğu sözler itibariyle de birlikte işbirliği içerisinde nihai sona erdirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Başkan Akın ve Başkan Yardımcıları son olarak Turgutlu'da kurulan Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin devam eden çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine Turgutlu'muza çok önem verdiğimiz ve istihdamın önünü açacak olan Orta Ölçekli Küçük İşletmeler Yapı Kooperatifi'ndeyiz. Bu projeye göreve geldiğimiz ilk andan itibaren desteğimiz devam ediyor. İnşaatımız da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz 2023 yılının sonunda bu işletmeleri tamamen faaliyete geçirmek. İnşaatımız bittiğinde ve faaliyete geçtiğinde Turgutlu'muza 6-7 bin istihdam sağlayacak. Biz de bunun hamiliğini yapıyoruz. Projelerimizden gelen bütün katkıyı belediye olarak sunuyoruz. Turgutlu'muza hızlı bir şekilde kazandıracak olduğumuz bu projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

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Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan İnceleme Turu Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan İnceleme Turu
Kaynak: İHA

Çetin Akın, Turgutlu, Evren, Fırat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Akın'dan çalışmalara sıkı takip - Son Dakika

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