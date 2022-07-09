Başkan Akman'dan hasta ve yaşlılara bayram ziyareti - Son Dakika
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Başkan Akman'dan hasta ve yaşlılara bayram ziyareti

09.07.2022 09:29
Başkan Akman'dan hasta ve yaşlılara bayram ziyareti

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Kurban Bayramı vesilesiyle yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Kurban Bayramı vesilesiyle yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Her bayram mahalleleri dolaşarak yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, örnek teşkil eden geleneğini bayramda da bozmadı. Her yıl bayramın ilk gününü şehit yakınları ile engelli, yaşlı ve hastalara ayıran Başkan Akman, yoğun çalışma temposuna rağmen geleneğini bu bayramda da sürdürdü. Bayram namazının ardından Abdurrahmangazi, Altıntepe, Seyrantepe, Beyüzümü ve Akköprü mahallelerine giden Başkan Akman, vatanın birliği ve beraberliği için canını feda eden şehitlerin aileleri ile engelli, yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret etti.

Çiçek verip, bayram tatlısı ikram ettiği vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Başkan Akman, onların unutulmadıklarını, önemsendiklerini hissettirmenin çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Akman, "Hepimizin üzerinde farz olan insani görevlerimiz vardır. Bu sadece bayram gibi özel günlere mahsus olan bir şey değildir. Normal günlerde de fırsat buldukça bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Evden çıkamayan hasta ve yaşlılarımız var. Onların gönlünü almak ve hayır dualarında yer bulmak için evlerinde ziyarette bulunduk. Özellikle toplumun temel taşı niteliğinde olan yaşlılarımızı ziyaret ederken onların hayati tecrübelerinden yararlanma fırsatımız da doğuyor. Kendilerine Allah'tan uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Hasta olan kardeşlerimize de hayırlı şifalar diliyorum" dedi. - VAN

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Van'da bayram öncesi hasta ve yaşlılara evde berber hizmeti Van'da bayram öncesi hasta ve yaşlılara evde berber hizmeti
Kaynak: İHA

Salih Akman, Tuşba, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Akman'dan hasta ve yaşlılara bayram ziyareti - Son Dakika

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