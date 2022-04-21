Başkan Alemdar ve Tever Serdivanlılarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Alemdar ve Tever Serdivanlılarla buluştu

21.04.2022 13:13
Başkan Alemdar ve Tever Serdivanlılarla buluştu

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Serdivan Belediyesi Meclis Üyeleri ve İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Gül eşlik etti. Serdivan Arabacıalanı Mahallesi Şehitler Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Tever ve Alemdar, sohbet edip Ramazan Ayını tebrik etti. Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesi ziyaretinde emeklilik hayatında yaşanan sorun, talep ve öneriler hakkında istişare eden Tever ve Alemdar'ın daha sonraki durakları Sakarya Rumeli Balkan, Kültür ve Dayanışma Derneği ve Sakarya Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği oldu. - SAKARYA

Başkan Alemdar ve Tever Serdivanlılarla buluştu
Başkan Alemdar ve Tever Serdivanlılarla buluştu
Başkan Alemdar ve Tever Serdivanlılarla buluştu
Başkan Alemdar ve Tever Serdivanlılarla buluştu
Başkan Alemdar ve Tever Serdivanlılarla buluştu

YORUMLAR
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Yusuf Alemdar, Mustafa Gül, Serdivan, Sakarya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Alemdar ve Tever Serdivanlılarla buluştu - Son Dakika


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