Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan mahalle ve esnaf ziyareti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Başarakavak ve Tepekent, mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle halkıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu ilçe sınırlarında bulunan Başarakavak ve Tepekent Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerde mahallelerle alakalı planlanan çalışmalar paylaşılırken mahalle sakinlerinin talepleri alındı. Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı Mahalle ziyaretlerinin sonrasında ise Selçuk Mahallesi'nde yeni açılan iş yerlerini ziyaret ederek esnaflara bereketli kazançlar dileklerinde bulundu.

"Ziyaretlerimiz yeni hizmetlerle birlikte berekete dönüşüyor"

Yıl içersinde iki kez taşra mahallelerine ziyarette bulunarak hem mahalle sakinleriyle hasbihal ettiklerini aynı zamanda da taleplerini dinlediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Taşra mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle de bir araya gelerek istişareler gerçekleştirip, onların taleplerini dinliyoruz ve planlamalarımızı anlatıyoruz ve inşallah bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz." Şeklinde konuştu

"Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için çok değerli"

Mahalle ziyaretlerinin önemine vurgu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için çok değerli. Ziyaretlerimizde teklif ve fikirlerini dinledik, dualarını aldık. Konya, çok büyük bir coğrafyaya yayılan bir şehir. Biz de her bölgemize ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmek için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Allah, birliğimizi daim etsin. Vatandaşlarımızın da desteğiyle şehrimizi yarınlara daha güçlü taşıyacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretleri esnasında karşılaştıkları çocuklara da Konyaspor forması hediye etti. - KONYA