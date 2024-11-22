Başkan Arıkan\'dan Öğretmenler Günü Ziyareti

Politika

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Arıkan, ziyarette Söke'deki tüm öğretmenler nezdinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı'nın Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; tüm öğretmenlere başarılar dileyerek, eğitim ve eğitimcilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Ziyarette, Başkan Arıkan öğretmenlerin toplumun şekillenmesindeki rolüne dikkat çekerek, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Onların fedakarlıkları ve emekleri, yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecek" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, nazik ziyaretinden dolayı Başkan Arıkan'a teşekkür ederek, bu anlamlı günün hatırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN