Başkan Arslan bayramda gönüllere dokundu - Son Dakika
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Başkan Arslan bayramda gönüllere dokundu

05.05.2022 12:00
Başkan Arslan bayramda gönüllere dokundu

Ramazan Bayramı'nın 3 gününü yoğun bir programla geçiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Mübarek Ramazan ayının ardından bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Ramazan Bayramı'nın 3 gününü yoğun bir programla geçiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Mübarek Ramazan ayının ardından bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu birlikteliği hep birlikte koruyacak, el birliği ile geleceğe taşıyacağız" dedi.

Bayramın ilk günü belediye önünde başlayan bayramlaşma töreni, ilçedeki tüm mahallelerde devam etti. Başkan Arslan. Birçok ziyaret programlarını yanı sıra esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret ettiği esnaflara, hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Arslan, mahallerde çocukların bayram sevincine harçlık ve çeşitli hediyeler vererek ortak oldu. Mahalleleri gezerek gönüllere dokunan başkan Arslan, 2 yıl sonra pandemisiz özlediğimiz bayramlara tekrar kavuştuk dedi. ilçeyi adeta karış karış gezen Belediye Başkanı Cengiz Arslan hasta, yaşlı ve taziye ziyaretleri yapıp vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun olan Arslan, çocuklarla da yakından ilgilendi.

"3 günü hemşerilerimizle bayramlaşarak geçirdik"

Başkan Arslan, bayramlaşma programlarını katıldığı Volkan ve Esra Gököz çiftinin düğün merasimi ile sonlandırdı. Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Yoğun bir program ile bayramın 3 gününü hemşerilerimizle bayramlaşarak geçirdik. Pandemi döneminde yaşadığımız zor günlerin ardından vatandaşlarımızla bayramın sevincini ve bereketini yaşadık yaşadık. Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir. Bu birlikteliği hep birlikte koruyacak, el birliği ile geleceğe taşıyacağız. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - DENİZLİ

Başkan Arslan bayramda gönüllere dokundu
Başkan Arslan bayramda gönüllere dokundu
Başkan Arslan bayramda gönüllere dokundu

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Cengiz Arslan, Bayram, Çameli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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