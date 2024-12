Başkan Aydın, Osmangazi Mahallelerini Ziyaret Etti

Politika

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Alaaddin ve Yahşibey mahallelerini ziyaret etti. Muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek hem mahallelerin ihtiyaçlarını de çözüme kavuşmayı bekleyen konuları ele alan Başkan Aydın, Osmangazililerin mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve geldiği günden itibaren Osmangazi'nin mahallelerini gezerek vatandaşlarla iç içe olmayı sürdürüyor. Muhtarlar ve vatandaşlarla yüz yüze görüşerek, sorunları dinleyen Başkan Aydın, talep ve isteklere kalıcı çözümler üretmek için çalışmalara yön veriyor. Gittiği her mahallede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Aydın, son olarak Alaaddin ve Yahşibey mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldi. Her mahallenin kendine özgü taleplerini bizzat yerinde inceleyen Başkan Aydın, teknik ekibiyle beraber mahallelerin ihtiyaçlarıyla ilgili her detayı gözden geçirdi. Tüm talepleri bizzat kendisi alan, muhtar ve mahallelileri tek tek dinleyen Başkan Aydın, "Osmangazi'nin tüm mahallelerini adım adım gezecek ve mahallelerimizi daha da yaşanabilir kılmak için çalışacağız" dedi. Başkan Aydın, yeni yılı tatlı bir tebessümle karşılamaları için mahalle sakinlerine portakal ve mandalina dağıttı.

Mahalle ziyaretleri sonrası açıklama yapan Başkan Aydın, "Alaaddin ve Yahşibey mahallelerimizi ziyaret ederek hem mahallelerimizin ihtiyaçlarını hem de çözüme kavuşmayı bekleyen konuları muhtarlarımızla birlikte ele aldık. Vatandaşlarımızla buluşarak, yeni yılı tatlı bir tebessümle karşılamaları için portakal ve mandalina ikram ettik. Bu yıl, hediye paketlerimize biraz nostalji katmak istedik ve geçmişin sıcaklığını hatırlatan kartpostallar ekledik. Samimi sohbetleri ve içten karşılamaları için mahalle sakinlerimize, ayrıca Alaaddin Mahalle Muhtarı Emine Aytekin ve Yahşibey Mahalle Muhtarı Hale Şenesin'e teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA