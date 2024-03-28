Başkan Başdeğirmen, Halk Otobüsleri Kooperatifi\'ni ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, S.S. 18 Nolu Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, kooperatif esnafı ve şoförleri ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, 65 yaş ve üstü vatandaşların halk otobüslerinden ücretsiz yararlanması uygulamasının 31 Mart'tan sonra da devam edeceğini belirtti.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, "Sizler pandemide biz sefere çıkmıyoruz, çalışmıyoruz demediniz. Esnaflıktan gelen bir kişi ve ekip olarak problemlerinizi anlayarak bugünlere geldik. Bizimle olan işlerinizde sizlere zorluk çıkarmadık. Sizlere katkılar sunduk. Burada istihdam sağlıyorsunuz en az 100'e yakın şoför çalışıyor. Esnaf ve diğer çalışanlarla buradan bin kişi ekmek yiyor. Bunun bilincinde olarak bin eve giden helal, zor kazanılan ekmeğe destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
65 yaş ve üstü vatandaşların halk otobüslerinden ücretsiz yararlanması için Belediye Meclisi'nde 31 Mart 2024 tarihine kadar karar aldıklarını hatırlatan Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, yerel seçimlerden sonra da ücretsiz taşımanın devam edeceğini vurguladı. Başkan Başdeğirmen, "Seçimden sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşımasını bitirecekmiş diyorlar. Biz böyle bir şey dedik mi, siz duydunuz mu? Biz bu kararı devam ettireceğiz. 31 Mart'a kadar kooperatifimizle anlaştık, 31 Mart'tan sonra da sizlerle anlaşmamızı devam ettireceğiz. Büyüklerimiz bizim değerlerimiz" şeklinde konuştu.
Bazı belediye başkan adaylarının 'minibüs hattı getireceğiz' gibi vaatlerde bulunduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Minibüs hatları getireceklermiş. Diyelim ki otobüsü kaldırdık. 1 otobüsü 6 minibüs karşılıyormuş, 100 otobüsü 600 minibüs karşılar. Diyelim ki 600 minibüsü koyduk Mimar Sinan Caddesi'nden o minibüsleri bir geçirin. Minibüs olan yerlerdeki o korna seslerini bir duyun. Oralardaki trafiğin keşmekeşliğini görün. Ezbere, bilmeden, görmeden konuşuyorlar. Birisi de otobüs 5 TL olacak diyor. Lastik, yakıt fiyatlarını onlara bir sorun. Konuşulanlara bir bakın emekliye 8 bin lira para vereceğim diyor. 5393 sayılı belediye kanunda böyle bir şey yok. Önceki yönetimin sizlere verdiği zorlukları biliyoruz. 15 yıl belediye başkanlığı yapmış 1 sosyal konut yapmamış, şimdi yapacağım diye her yere asmış. Biz saf mıyız, aklımızla mı oynuyorlar" ifadelerinde bulundu.
Halk Otobüsleri Kooperatifi esnafı ve şoförleri de "Önceki dönemde ne yaşadığımızı biliyoruz, bu 5 senede ne yaşadığımızı biliyoruz. Gelecek 5 yılda ne yaşayacağımızı bildiğimizden rengimiz belli başkanım" diyerek Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'e destek mesajı verdi. - ISPARTA
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