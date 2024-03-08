Başkan Başdeğirmen Kunduracılar Sitesi Esnafıyla Buluştu

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve adayı Şükrü Başdeğirmen, Kunduracılar Sitesi esnafıyla bir araya gelerek, "Yeni dönemde şehre daha da güzel hizmetler kazandıracağız" dedi.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ziyaretlerine Kunduracılar Sitesi esnafıyla devam etti. Esnafa hayırlı bol kazançlar dileklerini ileten Başkan Başdeğirmen, 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi. Başkan Başdeğirmen'e esnaf ziyaretinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayları eşlik etti. Başkan Başdeğirmen'i samimi ve güler yüzleriyle karşılayan esnaf, "Hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. Sizinle birlikteyiz, yanınızdayız. Durmak yok yola devam. Şehrimizin her yeri mükemmel oldu, anlatmaya gerek yok. Andık, Kirazlıdere bölgesinin önceki halini biliyoruz, şu anda çok güzel oldu. Sizden başka alternatif görmüyoruz. Gönlümüz sizden yana. Her zaman desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bir esnaf da Başkan Başdeğirmen'in, site içerisindeki tuvalet ve abdest alma yerlerini yenilediğini belirterek, "Başkanım çok güzel oldu, teşekkür ederiz" dedi.

Kunduracılar Sitesi esnafına iyi dilekleri ve güzel sözleri için teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, yeni dönemde şehre daha da güzel hizmetler kazandıracaklarını vurguladı. - ISPARTA