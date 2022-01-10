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Başkan Bozdoğan: "Kaçak yapılara göz yummayacağız" - Son Dakika

Başkan Bozdoğan: "Kaçak yapılara göz yummayacağız"

10.01.2022 16:26
Başkan Bozdoğan: "Kaçak yapılara göz yummayacağız"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'ta ruhsata aykırı inşa edilen yapılara ve özel işletmelerin kaçak yapılarına asla göz yumulmayacağını söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'ta ruhsata aykırı inşa edilen yapılara ve özel işletmelerin kaçak yapılarına asla göz yumulmayacağını söyledi. Bozdoğan, "Biz kaçak olan, hukuka ve mevzuata aykırı olan ne varsa karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen organizasyonda; yerel yönetimlerle basın ilişkileri, yatırım yılı ilan edilen 2022 yılında yapılacak olan projeler ve gündemde olan konular konuşuldu.

"Kaçak olan ne varsa karşısında durmaya devam edeceğiz"

Başkan Bozdoğan, geçtiğimiz günlerde ruhsata aykırılığı tespit edilmesinden ötürü kaçak olarak inşa edilen hastaneye kesilen cezai işlemin ardından, sorumlu kişi ve kişilerce basın toplantısı düzenlenip açıklama yapılmasına sert cevap verdi. Bozdoğan, "Dün, bu şehirde faaliyet gösteren bir hastane sahibinin kaçak yapısından ötürü ceza kesmemiz gündeme geldi. Hastane sahibi kesilen ceza için basın toplantısı düzenleyerek, sizlerin huzurunda diyor ki, 'Ben kamu hizmeti yapıyorum, benim kaçak yapımı görmezden gelebilirdiniz. Şimdi mi kaçak olduğu aklınıza geldi?' Bu zihniyet, tehlikenin ta kendisidir. Bizler, kamu hizmeti yapan-yapmayan diye bir ayrıma gitmiyoruz. Adı üstünde 'kaçak' olan, hukuka ve mevzuata aykırı olan ne varsa karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu noktada bir başkası için mümkün olmayan bir ayrıcalığı, kusura bakmayın ama sizin için de göstermeyeceğiz" diye konuştu.

"Kaçak yapıları affetmeyeceğim"

Kaçak yapılarla mücadelesine devam edeceğinin altını çizen Bozdoğan, "Amirlerimiz, kaçak yapı ekiplerimiz, ruhsata işlenmemiş ve şikayete tabi olan tüm kaçak yapıların yıkımı noktasında gereğini yapmakla yükümlüdür. Kaçak yapısına ceza kestim diye herkes basın toplantısı düzenleyecekse bunun adı hak arama veya mağduriyet değil, başka bir şey olacaktır. Ben, bugüne kadar kaçak yapı için kapımı çalan, aracılar sokan herkesi reddettim. Bu kentin kent estetiğini bozan, işyerini haksız genişleten, ruhsata işlenmemiş yapılar kurarak, bu yapıları meşrulaştırmak için basın toplantıları düzenleyenleri affetmeyeceğim. Kamu hizmetini, kamu kurumları icra eder. Özel hastaneler, pastaneler, tatlıcılar, karpuzcular halka ait alanları gasp edemez. Ettikleri takdirde Tarsus Belediyesi gereğini yapmakla yükümlüdür. Gereğini yaptığımız zaman da basın toplantısı düzenleyip 'Size Tarsus'ta bunun gibi 5 bin tane yer gösteririm' derseniz, size vereceğim cevap şu olur; '5 bin tane kaçak yapıya ben izin vermedim. Sizin meclis üyesi olduğunuz dönemde usulsüzce ve binlerce kaçak yapı onayı verdiyseniz, ben de bunları bir bir bulup gereğini yapmak için çalışacağım' derim. Basın; basın toplantılarında anlatılan hikayeleri ayırt etme ve vicdan sorgulaması yaptıktan sonra halka doğru haber olarak servis etmek noktasında erdemli olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Tarsus basını, kentimizin hak ettiği değeri edinmesi noktasında büyük söz sahibidir"

Basın mensuplarının şehrin sesi ve itirazı olma, şehrin görünürlüğünü arttırma hususlarında ne denli etkili olabileceğini aktaran Bozdoğan, "Tarsus'un basın tarihi, basın faaliyetleri ve basının varlığını sürdürmesi açısından kent belleğimizde önemli bir yer tutuyor. Kentimizde 30 yıldır faaliyet gösteren basın kuruluşu ile yeni kurulmuş veya kurulacak bir gazetenin duyduğu heyecanın ortak olması kentimiz adına gurur vericidir. Yerel basının, kent ve kentli çıkarları söz konusu olduğunda, bireysellik ve menfaatlerden uzak çabasının ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Tarsus basını da her güçlü kentte olduğu gibi kentimizin hak ettiği değeri edinmesi noktasında büyük söz sahibidir. Doğru ve hakkaniyetli olması, savunucu ve güvenilir olması, aynı amaç uğrunda yol arkadaşlığı yapmamız hususunda rolü tartışılmazdır" şeklinde konuştu.

"Sizler, bu kentin özgür sesisiniz"

Tarsus Belediyesi olarak yerel basınla birlikte, Tarsus'un daha yaşanır bir yer olması, daha kaliteli yaşam alanlarına sahip olması için çalışmaya ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Bozdoğan, "Sizler, bu kentin özgür sesisiniz. Bir olumsuzluğu, bir haksızlığı, bir kötü görüntüyü sizler sayesinde öğrenip, muhakeme edeceğiz. Tarsus Belediyesini kişilerden, siyasetten ayrı tutmayı öğrendiğimiz zaman; aynı noktada el ele vererek bu şehri daha da yukarılara taşımak için her türlü çalışma ortamını oluşturmaya hazırız. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Tüm basın emekçilerimizin bu özel gününü tebrik ederim. Bu vesileyle de olsa sizlerle bir araya gelmekten, sizlerle sohbet etmekten ötürü mutluluk duyuyorum" dedi. - MERSİN

Başkan Bozdoğan: Kaçak yapılara göz yummayacağız
Başkan Bozdoğan: Kaçak yapılara göz yummayacağız
Başkan Bozdoğan: Kaçak yapılara göz yummayacağız
Başkan Bozdoğan: Kaçak yapılara göz yummayacağız

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Haluk Bozdoğan, Tarsus, Ocak, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Bozdoğan: 'Kaçak yapılara göz yummayacağız' - Son Dakika


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