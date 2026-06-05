Darende Millet Bahçesi\'nde çalışmalar yerinde incelendi

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yapımı devam eden Darende Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Belediye teknik ekibiyle birlikte sahada gerçekleştirilen ziyarette, projenin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Bozkurt, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğini yerinde kontrol etti. İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Bozkurt, Darende Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla birlikte ilçeye önemli bir sosyal yaşam alanı kazandırılacağını ifade etti.

Projenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - MALATYA