Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam ederek, muhtarlar ile toplantı yaptı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Büyükkılıç, ilçelerde yapılanları ve yapılacakları değerlendirdiği ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti. Hizmetlerin sadece merkezde değil kırsalda da sürdürülmesi için gayret eden Büyükkılıç, ilçe sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılandı. Başkan Büyükkılıç'a Özvatan ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, muhtarlar toplantısında konuşmasına, Türkiye'nin verdiği üç şehidi rahmetle anarak başladı. Konuşmasında, tecrübeli, uyumlu, mücadelesini sadece ilçeyi daha iyi yere, noktalara taşımak olarak nitelediği Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'e teşekkür ederek, Özvatan'a ne gerekiyorsa yapma yönünde gayret gösterdiklerini ifade etti. Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın bereketinin yaşandığı Özvatan'da birlik mesajı vererek tel tek muhtarın talep ve düşüncelerini dinledi.

DEMİR: "ALIŞILABİLMİŞ BİR OLAY DEĞİL. TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Başkan Büyükkılıç'ın vatandaşların ayağına kadar giderek onların ihtiyaçlarını taleplerini dinlemesi durumunu 'alışılabilmiş bir olay değil' şeklinde niteleyerek "Alışılabilmiş bir olay değil. Son yıllarda vatandaşların ayağına vararaktan mevcut yerleşim yerinde, ilçelerinde bir sıkıntınız var mı, bir probleminiz var mı, ihtiyacınız var mı, ne yapabiliriz, ne yapmışız gibi değerlendirmelerin yapıldığı bu toplantılardan dolayı şahsım ve Özvatanlı hemşehrilerimiz adına tekrar teşekkürlerimi, minnetlerimi sunmak istiyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını, beklentilerini dinledi, gençlerle fotoğraf çekindi.

Özvatan'da AK Parti İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Teşkilatlarımızla bir aradayız. Dostlarımız da görüyorlar. Sizi mahcup edecek hiçbir sözümüz, davranışımız, halimiz yok. Herkes memnun. Biz daha fazlasının yapılması gerektiği kanaati ile 2022'de neler yapılmalı, yapılanları tamam anladık, 2022'de neler eksiğimiz onları tespit etmek için kapı kapı geziyoruz." dedi.

"ORTAK AKILLA ÇÖZÜM YOLUNA GİDECEĞİZ"

Büyükkılıç, çalışma yaparken, hizmet üretirken ortak akılla ve istişare ile hareket ederek çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları paylaştı:

" 'Ben yaptım işine gelirse' demek gibi bir lüksümüz yok. Beraber istişare edeceğiz, beraber problemleri tespit edeceğiz, ortak akılla da çözüm yoluna gideceğiz. Yaptıklarımız da içimize sinecek. Hah işte yakıştı diyecek. Bize yakışanı yapıyoruz. Sonra sizler yapıyorsunuz biz yapmıyoruz. Sizlerin vermiş olduğu oylar bizlerin sizler adına hizmet yapmasına vesile oluyor. Ben bunu anlatıyorum, hep söylüyorum. Sizin verdiğiniz oylar, sizin seçtikleriniz güzel işler yaparsa, şehrimizi, ülkemizi iyi noktalara taşırsa hep beraber sevabını kazanırız. Allah korusun ihanet ederse, yolsuzluğa, ahlaksızlığa bulaşırsa hep beraber vesile olduğumuz için Allah bizden de sorar. Bizler yapamayacağımız şeyi vadetmiyoruz. Ama vadettiğimiz ya da paylaştığımız ya da tamam yaparız dediğimiz her işi de mutlaka yapma yolunda gayret ediyoruz. Sizler dua edin, destek olun, bizler de çırpınalım, çalışalım. Bu millet elhamdülillah her şeyin güzeline layık." - KAYSERİ