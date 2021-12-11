Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti

11.12.2021 12:34
Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam ederek, muhtarlar ile toplantı yaptı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam ederek, muhtarlar ile toplantı yaptı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Büyükkılıç, ilçelerde yapılanları ve yapılacakları değerlendirdiği ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti. Hizmetlerin sadece merkezde değil kırsalda da sürdürülmesi için gayret eden Büyükkılıç, ilçe sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılandı. Başkan Büyükkılıç'a Özvatan ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, muhtarlar toplantısında konuşmasına, Türkiye'nin verdiği üç şehidi rahmetle anarak başladı. Konuşmasında, tecrübeli, uyumlu, mücadelesini sadece ilçeyi daha iyi yere, noktalara taşımak olarak nitelediği Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'e teşekkür ederek, Özvatan'a ne gerekiyorsa yapma yönünde gayret gösterdiklerini ifade etti. Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın bereketinin yaşandığı Özvatan'da birlik mesajı vererek tel tek muhtarın talep ve düşüncelerini dinledi.

DEMİR: "ALIŞILABİLMİŞ BİR OLAY DEĞİL. TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Başkan Büyükkılıç'ın vatandaşların ayağına kadar giderek onların ihtiyaçlarını taleplerini dinlemesi durumunu 'alışılabilmiş bir olay değil' şeklinde niteleyerek "Alışılabilmiş bir olay değil. Son yıllarda vatandaşların ayağına vararaktan mevcut yerleşim yerinde, ilçelerinde bir sıkıntınız var mı, bir probleminiz var mı, ihtiyacınız var mı, ne yapabiliriz, ne yapmışız gibi değerlendirmelerin yapıldığı bu toplantılardan dolayı şahsım ve Özvatanlı hemşehrilerimiz adına tekrar teşekkürlerimi, minnetlerimi sunmak istiyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını, beklentilerini dinledi, gençlerle fotoğraf çekindi.

Özvatan'da AK Parti İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Teşkilatlarımızla bir aradayız. Dostlarımız da görüyorlar. Sizi mahcup edecek hiçbir sözümüz, davranışımız, halimiz yok. Herkes memnun. Biz daha fazlasının yapılması gerektiği kanaati ile 2022'de neler yapılmalı, yapılanları tamam anladık, 2022'de neler eksiğimiz onları tespit etmek için kapı kapı geziyoruz." dedi.

"ORTAK AKILLA ÇÖZÜM YOLUNA GİDECEĞİZ"

Büyükkılıç, çalışma yaparken, hizmet üretirken ortak akılla ve istişare ile hareket ederek çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları paylaştı:

" 'Ben yaptım işine gelirse' demek gibi bir lüksümüz yok. Beraber istişare edeceğiz, beraber problemleri tespit edeceğiz, ortak akılla da çözüm yoluna gideceğiz. Yaptıklarımız da içimize sinecek. Hah işte yakıştı diyecek. Bize yakışanı yapıyoruz. Sonra sizler yapıyorsunuz biz yapmıyoruz. Sizlerin vermiş olduğu oylar bizlerin sizler adına hizmet yapmasına vesile oluyor. Ben bunu anlatıyorum, hep söylüyorum. Sizin verdiğiniz oylar, sizin seçtikleriniz güzel işler yaparsa, şehrimizi, ülkemizi iyi noktalara taşırsa hep beraber sevabını kazanırız. Allah korusun ihanet ederse, yolsuzluğa, ahlaksızlığa bulaşırsa hep beraber vesile olduğumuz için Allah bizden de sorar. Bizler yapamayacağımız şeyi vadetmiyoruz. Ama vadettiğimiz ya da paylaştığımız ya da tamam yaparız dediğimiz her işi de mutlaka yapma yolunda gayret ediyoruz. Sizler dua edin, destek olun, bizler de çırpınalım, çalışalım. Bu millet elhamdülillah her şeyin güzeline layık." - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti
Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti
Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti
Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti
Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti
Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Hisarcık, Özvatan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süt üreticisi isyanda: Bizden 3 liraya alıyorlar, marketlerde 18 liradan satılıyor 11:25 Süt üreticisi isyanda: Bizden 3 liraya alıyorlar, marketlerde 18 liradan satılıyor
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 08:52 Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 21:36 Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti

Son Dakika Haberleri
12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum
12:22 Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti
12:09 Subay ve astsubayların cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti
12:01 Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor!
11:55 Modacı Gülcan Selçuk'un dolar ve eurodan tasarladığı elbise, Ekonomi Zirvesi'ne damga vurdu!
11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var
11:49 Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor
11:40 Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
11:38 Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek
11:37 Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu         
09:38
Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi         
08:50
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular         
23:00
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 12:46:54. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement