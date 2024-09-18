Başkan Çetin Akın, Musalaryeniköy Mahallesinde İncelemelerde Bulundu

Politika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Musalaryeniköy Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek bir takım incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muzun geleceği için hep birlikte, kararlılıkla ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hemşehrileri ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, daire müdürleri ve teknik ekibi Musalaryeniköy Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi. Mesai saatinin ilk saatlerinde Mahalle Muhtarı Mehmet Özkara ve mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Akın, vatandaşlarla tek tek görüşerek; isteklerini, sorun ve şikayetlerini dinledi, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Mahalle sakinleri, Başkan Çetin Akın'a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Su dolum istasyonlarına bir yenisi daha eklendi

Çiftçilerin ve üreticilerin ilaç makinelerine su dolum işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri amacıyla kurulan su dolum istasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ortak bir çalışma sonucu Musalaryeniköy Mahallesine kazandırılan su dolum istasyonunu, Başkan Çetin Akın çiftçilerin kullanımına açtı.

Yol sorunları yerinde incelendi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, daire müdürleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçedeki yol problemlerini yerinde görmek ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla bir araya geldi.

İnceleme sırasında, özellikle sıkça şikayet edilen yolların durumu detaylı bir şekilde değerlendirildi. Başkan Akın ve ekipler, vatandaşların yaşadığı ulaşım zorluklarını ve bu sorunların neden olduğu etkileri gözlemleyerek, çözüm önerilerini tartıştı. İstişareler sonucunda, öncelikli olarak hangi yolların onarılacağı ve iyileştirme çalışmalarının nasıl gerçekleştirileceği hususunda fikir birliğine varıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Musalaryeniköy Mahallemizde Başkan Yardımcımız Ali Rıza Kıran, CHP Turgutlu İlçe Başkanımız Hasan Ayma, daire müdürlerimiz ve teknik ekibimiz ile birlikte mahalle muhtarımız Mehmet Özkara ve hemşehrimizle bir araya geldik. Hemşehrilerimizle tek tek görüşerek; isteklerini, sorun ve şikayetlerini dinledik, notlarımızı aldık. Musalaryeniköy Mahallemize ortak bir çalışma ile kazandırdığımız su dolum istasyonunu çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hizmetine açtık. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ile birlikte Turgutlu'muzda yaşanan yol sorunlarını yerinde inceledik. Sorunların çözümleri noktasında istişarelerimizi gerçekleştirdik ve gerekli adımları belirledik. Turgutlu'muzun geleceği için hep birlikte, kararlılıkla ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA