Başkan Çetinkaya, Ankara Caddesi\'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ankara Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cadde boyunca tüm esnaflarla tek tek selamlaşan Başkan Çetinkaya, vatandaşlarla da sohbet etti.

Çetinkaya sahada olmanın ve halkla doğrudan temas kurmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Başkan Çetinkaya, göreve geldiği ilk günden bu yana halkla iç içe olmaya özen gösterdiğini belirterek, "Karabük halkının sesine kulak vermeye özen gösteriyoruz. Şehrin nabzı sokakta atar. Bu nedenle mahalle mahalle, cadde cadde dolaşıp hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın görüşlerini dinlemeyi sürdürüyoruz. Ankara Caddesi, şehrin önemli ticaret merkezlerinden biri. Burada gördüğümüz samimiyet ve destek bizler için büyük bir motivasyon kaynağı" dedi. - KARABÜK