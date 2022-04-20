Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu - Son Dakika
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Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu

20.04.2022 10:45
Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Şevki Şar gençlerle sahurda bir araya geldi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Şevki Şar gençlerle sahurda bir araya geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "AK Parti Genel Merkez MKYK Şevki Şar'ında katılımlarıyla Teravih namazı sonrası kıymetli hemşerilerimizi ziyaret ederek Ramazan-ı Şeriflerini kutladık. Daha sonra gençlerimizle sahurda buluştuk. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi. (EFE-) - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu
Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu
Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu
Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu
Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu
Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu

YORUMLAR
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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Teravih, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ceyhun ve MKYK üyesi Şar, gençlerle sahurda buluştu - Son Dakika


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