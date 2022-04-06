Başkan Demir: "Çarşambalılar Derneği önemli ve güçlü bir dernek" - Son Dakika
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Başkan Demir: "Çarşambalılar Derneği önemli ve güçlü bir dernek"

06.04.2022 10:23
Başkan Demir: "Çarşambalılar Derneği önemli ve güçlü bir dernek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nin önemli ve güçlü bir dernek olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nin önemli ve güçlü bir dernek olduğunu söyledi.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nin geçen aylarda gerçekleştirilen olağan genel kurulunda seçimle göreve gelen Başkanı Hüseyin Avni Özdemir ve yeni yönetimi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Başkan Hüseyin Avni Özdemir'i ve yeni yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Samsun'un sivil toplum kuruluşları bakımından zengin bir il olduğuna dikkat çeken Demir, özellikle Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nin önemli ve güçlü derneklerin başında geldiğini vurguladı ve yeni yönetimin Çarşamba'ya ve Samsun'a hayırlı olmasını temenni etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ettiklerine değinen Başkan Demir, dernek tarafından gerçekleştirilecek her türlü sosyal sorumluluk projesine destek vermek ve katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, uygulanan çalışmalar hakkında bilgi verilirken, planlanan faaliyetler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret iyi dilek ve temennilerle son buldu. Demir'in başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette ayrıca dernek yönetim kurulu başkan yardımcıları Dr. Soner Sezgin, Erdem Zorlu yönetim kurulu üyeleri Av. Bülent Köksal, Sercan Yaşar ve denetleme kurulu üyeleri Sezai Sezgin ve Çetin Akgül yer aldı. - SAMSUN

Başkan Demir: Çarşambalılar Derneği önemli ve güçlü bir dernek

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Mustafa Demir, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Çarşambalılar Derneği önemli ve güçlü bir dernek' - Son Dakika


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