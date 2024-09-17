Başkan Durbay, Havuzlu Çarşı Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Politika

Başkan Durbay, Havuzlu Çarşı Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu

Başkan Durbay, Havuzlu Çarşı Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Havuzlu Çarşı esnafı ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Başkan, yapılan çalışmaları ve projeleri esnafla paylaştı.

17.09.2024 14:30  Güncelleme: 14:32
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Havuzlu Çarşı esnafıyla kahvaltı programında bir araya gelerek esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Programda Başkan Yardımcıları ve belediye yetkilileri de hazır bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediye binası yanında yer alan Havuzlu Çarşı esnafıyla düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Başkan Durbay, esnafın sorunlarını dinleyerek devam eden belediye çalışmaları hakkında esnaflara bilgiler verdi.

Düzenlenen kahvaltı programında, Başkan Gülşah Durbay'a Belediye Başkan Yardımcıları Yenal Yıldırım, Hakan Şimşek, Erdem Yıldırım, Belediye Meclis Üyesi Gökay Budak ve Şehzadeler Mühendislik A.Ş Genel Müdürü Umut Çetin eşlik etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Durbay, mevcut çalışmaları değerlendirdi ve belediye olarak sorunların çözümüne yönelik adımlar atacaklarını ifade etti.

Başkan Durbay, Havuzlu Çarşı'da Şehzadeler için planlanan projeler hakkında bilgi verirken, esnafla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Esnaflar ise Durbay'a belediyenin desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Esnafların taleplerine yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Durbay, belediye olarak yerel işletmelerin kalkınmasına önem verdiklerini belirtti. Devam eden çalışmaların titizlikle takip edildiğini vurgulayan Durbay, esnafın sorunlarının kısa sürede çözülmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi. Program, esnafların önerilerinin not alınmasıyla son buldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Gülşah Durbay, Şehzadeler, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Durbay, Havuzlu Çarşı Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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