Başkan Ekinci esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Başkan Ekinci esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi

24.03.2022 17:17
Başkan Ekinci esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, daha hızlı ve etkin hizmet anlayışını sürdürmek amacıyla esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, daha hızlı ve etkin hizmet anlayışını sürdürmek amacıyla esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Belediye işlerinden fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulunan Başkan Ekinci, Yenişehir Mahallesi Cezaevi Caddesindeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. İşyerlerini tek tek gezerek esnafa bol kazanç ve kolaylıklar dileyen Başkan Ekinci, kendisiyle yakından ilgilenen esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Ekinci, sohbetlerde hem esnafın sıkıntı ve sorunlarını dinledi, hem de belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekinci, yerinde ve birlikte yönetim anlayışı ile esnaf ve vatandaş ziyaretlerini çok önemsediğini söyledi. Esnafın ve vatandaşın taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini doğrudan ilk ağızdan dinleyerek, mevcut sorunları yerinde görüp çözümü de yerinde ürettiklerini ifade eden Ekinci, "Yaptığımız ziyaretlerle hem gönülden gönüle köprüler kuruyoruz hem de hizmetkarı olduğumuz hemşerilerimizin bize söyleyeceklerini sonuna kadar dinliyoruz. Tüm gücümüzle ve imkanlarımızla sahadayız. Mahalleleri gezmeye, vatandaşlarla buluşmaya ve Viranşehir'i sahadan yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretlerinden ötürü Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Başkan Ekinci esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi
Başkan Ekinci esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi
Başkan Ekinci esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi

YORUMLAR
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Salih Ekinci, Viranşehir, Ekinci, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ekinci esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi - Son Dakika


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