Başkan Gürkan: "Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Başkan Gürkan: "Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz"

02.05.2022 00:57
Başkan Gürkan: "Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, gönüllere dokunmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, gönüllere dokunmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Bursa İl Teşkilatı iftar organizasyonunda bir araya geldi. Bursa Merinos AKKM Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen iftara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Genel Merkez MKYK Üyesi Ayhan Salman, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, Önceki dönem bakanlarından Faruk Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen iftarlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yoluyla katıldı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, geçtiğimiz Ramazan ayında 13 bin 650 hane iftarını birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, "168 bin 413 sıcak yemek ulaştırdığımız kardeşlerimizin tebessümünde sizlerin emeği var. 67 bin 400 erzak dağıtımı için evinden ailesinden feragat eden tüm kardeşlerimin gönlünde Hakkın rızası var. İftara 5 kala programıyla evine yetişmeye çalışan hemşehrilerimize dağıtılan 33 bin 750 adet kumanya da il-ilçe gençlik kollarımızın cömertliği var. Gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarımızla bir bir gönüllere dokunduk. Bundan sonrada dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

İftardan Sahura kadar gerçekleştirdikleri programlarla Bursa'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadıklarını anlatan Başkan Gürkan, "Vatandaşlarımızla sohbet ettik, istişare ettik. Sokak sokak, mahalle mahalle şehrimizin ve vatandaşımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına kulak verdik. Onlar anlattı biz dinledik. Vekillerimizle, başkanlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte vatandaşlarımızla hasbihal etme imkanı bulduk. Ramazan-ı şerifi işte böyle bir çalışma ile huşu ve huzur içerisinde değerlendirmeye çalıştık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Eğer ki bir kişiye bile ulaşamadıysak bizim işimiz bitmemiş demektir. Milletimizin beklediği çalışmayı gerçekleştirmek sadece kendimiz için değil bütün boynu bükükler için boynumuzun borcudur. Çalışmaktan yılmayacağız, devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Biz büyük bir teşkilatız. Türkiye'yi geliştirmeye, dünya lideri yapma yolunda çalışacağız. Teşkilatlarımız Ramazan boyunca yurttaşlarımızla bir araya geldi. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ta Bursa Halkı'nın yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi ve teşkilat mensuplarına bilgiler verdi. - BURSA

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İnceleme, AK Parti, Bursa, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Gürkan: 'Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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