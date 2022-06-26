Başkan Karataş'ın ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
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Başkan Karataş'ın ziyaretleri sürüyor

26.06.2022 13:23
Başkan Karataş'ın ziyaretleri sürüyor

MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş,MHP Yakutiye ilçe başkanı Sinan Demir, İl ve İlçe yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş,MHP Yakutiye ilçe başkanı Sinan Demir, İl ve İlçe yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir araya gelen ve esnafın sorunlarını dinleyen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ısmarlama gündemlerle kimsenin yol alamayacağına işaret etti.

Önümüzdeki seçimlerde MHP'nin seçmenlerce birincil olarak tercih edileceğini ifade eden Karataş "Ülkemizin sigortası olan MHP'nin her zaman olduğu gibi bu süreçte de gövdesini taşın altına koymaya devam edeceğini belirtmek isterim. Dışardan hazırlanarak gündeme getirilmeye çalışılan konuların tamamen hayal ürünü olduğunu da milletimiz çok iyi bilmektedir. Ismarlama konularla kaybedecek vaktimiz yoktur. Dört taraftan saldırı altında olan vatan topraklarımızı son damla kanımıza kadar savunacağız. Ekonomik saldırıların boşa çıktığını anlayan bazı zihniyetler farklı yöntemlerle ülke huzurunu kaçırmaya çalışıyor. Buna da müsade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Hilalkent semtinde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Karataş yoğun ilgiyle karşılandı.

Karataş dolmuş esnafıyla da bir araya geldi

Sanayi dolmuş durağındaki dolmuş sürücüleriyle bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş gündeme dair konuları değerlendirdi. Geçiçi ve dış müdahaleli ekonomik sıkıntıların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade eden Karataş "Dolmuşçuların sorunlarını biliyoruz ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken neyse onu yapıyoruz. Allah'ın izniyle hep birlikte bu sorunların üstesinden geleceğiz. Vatanımızın geleceği için yapmamız gerekenleri bizler yapıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde de seçmen bunu bütün dünyaya ilan edecektir. Ayak oyunlarına izin vermeyecek olan vatan evlatlarımızın hakkını da hukukunu da yine biz Milliyetçiler korumaya devam edeceğiz" diye belirtti. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Yakutiye, Erzurum, Karataş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Karataş'ın ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

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